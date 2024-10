Quotidiano.net - Il governo spagnolo dichiara 3 giorni di lutto nazionale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Iltredidopo che le inondazioni causate dalla Dana hanno causato almeno 64 morti. La "priorità assoluta" delle autorità spagnole nella gestione dell'emergenza per le inondazioni a Valencia è quella di "aiutare chi sta ancora cercando i propri cari". Lo ha detto il premier Pedro Sánchez in unazione ufficiale dalla Moncloa. "La Spagna intera piange con tutti voi", ha aggiunto il leader iberico, "non vi lasceremo soli". Sánchez ha anche detto che lo Stato si impegnerà ad assistere le popolazioni colpite a "ricostruire le proprie vite il prima possibile", così come le loro "strade, piazze e ponti". Il forte maltempo non ha imperversato solo nella zona di Valencia, ma anche in altre zone della Spagna.