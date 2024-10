Fanpage.it - “Il Governo italiano ha abbandonato i nostri figli a Gaza”. La lettera dei palestinesi a Mattarella

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sei genitoriarrivati nel nostro Paese a febbraio con un corridoio sanitario hanno inviato unaal Presidente della Repubblica. Chiedono di potersi ricongiungere con i loro cari bloccati a Gaza ma in possesso di nulla osta per raggiungere l'Italia. "Abbiamo più volte chiesto aiuto alla Farnesina, inviando l’elenco deifamiliari con i nulla osta del Ministero dell’Interno, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta".