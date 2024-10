I Calibro 35 incantano Londra sulle note di Morricone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande successo alla Union Chapel di Londra per “Calibro 35 plays Morricone – Audiovisual Concert”, l’evento di musica ed immagini basate sulle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra. Lo spettacolo è stato realizzato in prima assoluta dalla band italiana – che a Morricone si ispira da 17 anni – con i video originali di Studio Cliché. Immagini artistiche proiettate su un videowall hanno accompagnato un percorso tra le più celebri colonne sonore scritte dal compositore romano per il western italiano i polizieschi più noti degli Anni Settanta ed Ottanta. La cornice di questa straordinaria esibizione è stata il London Roots Festival, tra le occasioni musicali più interessanti nella capitale britannica. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande successo alla Union Chapel diper “35 plays– Audiovisual Concert”, l’evento di musica ed immagini basatepiù celebri colonne sonore di Ennioprodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di. Lo spettacolo è stato realizzato in prima assoluta dalla band italiana – che asi ispira da 17 anni – con i video originali di Studio Cliché. Immagini artistiche proiettate su un videowall hanno accompagnato un percorso tra le più celebri colonne sonore scritte dal compositore romano per il western italiano i polizieschi più noti degli Anni Settanta ed Ottanta. La cornice di questa straordinaria esibizione è stata il London Roots Festival, tra le occasioni musicali più interessanti nella capitale britannica.

I Calibro 35 incantano Londra con le musiche di Ennio Morricone

Grande successo alla Union Chapel di Londra per "Calibro 35 plays Morricone - Audiovisual Concert", evento di musica ed immagini basate sulle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone promosso dal ...

I Calibro 35 incantano Londra sulle note di Morricone

Grande successo alla Union Chapel di Londra per 'Calibro 35 plays Morricone - Audiovisual Concert', l’evento di musica ed immagini basate sulle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone prodotto d ...

I Calibro 35 raccontano ‘Scacco al maestro Volume II’ traccia per traccia

La musica da ballo, il sospetto che si fa musica, l'improvvisazione collettiva, gli ospiti Elisa, Roy Paci, Joan Wasser, Alessandro Cortini: ecco com'è andata la seconda sfida fra la band e il ...

Il Volo incanta Londra

Tutto esaurito per la prima tappa del world tour. Senza lavoro, sviene per la fame in strada a Roma: la moglie di Lotito lo chiama e gli offre un posto Achille Lauro: «"Amore disperato" è ...