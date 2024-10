Lettera43.it - Gravina, la Procura di Roma ha chiesto il sequestro di 140 mila euro al presidente della Figc

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gabrielesi è presentato davanti al Tribunale del Riesame il 30 ottobre mattina, dov’è stata ascoltata la nuova richiestadidi sequestrare 140al. L’accusa per il massimo dirigente del calcio italiano è di autoriciclaggio, oltre che di appropriazione indebita. Il gip ha già rigettato la prima richiesta dei pm e c’è attesa per la decisione dei giudici, che arriverà a inizio novembre. Il procedimento risale al marzo scorso, quandoè stato iscritto nel registro degli indagati. Il nome dinel caso dossieraggio Il nome delè stato fatto all’interno dell’inchiesta di Perugia sul cosiddetto caso dossieraggio, che ha come principali indagati il luogotenenteGuardia di Finanza, Pasquale Striano, e il magistrato Antonio Laudati.