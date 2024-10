Gli ambulanti di corso Garibaldi a breve dovranno spostarsi. Eliantonio: «Concerteremo assieme dove» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – I bancarellari di corso Mazzini attualmente ospitati lungo corso Garibaldi a breve saranno ricollocati in un altro punto del centro cittadino. Questo passaggio avverrà però attraverso un’importante concertazione tra la giunta e gli ambulanti stessi che è già iniziata. Il tutto accadrà Anconatoday.it - Gli ambulanti di corso Garibaldi a breve dovranno spostarsi. Eliantonio: «Concerteremo assieme dove» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA – I bancarellari diMazzini attualmente ospitati lungosaranno ricollocati in un altro punto del centro cittadino. Questo passaggio avverrà però attraverso un’importante concertazione tra la giunta e glistessi che è già iniziata. Il tutto accadrà

Confronto con i commercianti di Corso Garibaldi a Palazzo Mosti: soluzioni operative per incrementare l’accessibilità

Il sindaco Clemente Mastella ha presieduto, stamane a Palazzo Mosti, una riunione con una delegazione di commercianti di corso Garibaldi cui ... del mercato degli ambulanti. Ciò consentirà ...

Commercianti del centro a Palazzo Mosti: confronto e soluzioni per incrementare l’accessibilità di corso Garibaldi

Risolvere concretamente uno dei problemi che attanagliano da tempo il commercio di corso Garibaldi ... contestuale spostamento del mercato degli ambulanti. Ciò consentirà la disponibilità ...

Corso Garibaldi: Legambiente annuncia un esposto

Annuncio di Ermes Bolzon, uno dei firmatari. I residenti chiedono di incontrare il sindaco ...

Corso Garibaldi chiuso, commercianti alla carica: «Problemi a viabilità e decoro. Servono riaperture e multe per le deiezioni canine»

ADRIA (ROVIGO) - Il progetto di rigenerazione urbana di corso Garibaldi finisce sotto la lente d'ingrandimento di Adria Shopping. Rispolverando lo storico slogan "Se vive il commercio, ...