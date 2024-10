GB, governo laburista aumenta tasse per 40 miliardi di sterline (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo a controllo laburista della Gran Bretagna ha presentato il suo primo piano di bilancio, una manovra da 40 miliardi di sterline essenzialmente basata su aumenti delle tasse che serviranno alimentare la spesa pubblica e gli investimenti e che il cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, l’equivalente di ministro delle Finanze, a ribadito servirà anche Imolaoggi.it - GB, governo laburista aumenta tasse per 40 miliardi di sterline Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ila controllodella Gran Bretagna ha presentato il suo primo piano di bilancio, una manovra da 40diessenzialmente basata su aumenti delleche serviranno alimentare la spesa pubblica e gli investimenti e che il cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, l’equivalente di ministro delle Finanze, a ribadito servirà anche

Londra, 30 ott. (askanews) - Il nuovo governo laburista britannico ha presentato il suo primo bilancio e la ministra delle Finanze Rachel Reeves ha dichiarato che saranno aumentate le tasse di 40 ...

La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves annuncia il programma economico del Governo: 100 miliardi in infrastrutture nel corso della legislatura. Più tasse ma senza riocchi sull’Iva ...

Roma, 30 ott. (askanews) – Il governo a controllo laburista della Gran Bretagna ha presentato il suo primo piano di bilancio, una manovra da 40 miliardi di sterline essenzialmente basata su aumenti de ...

La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40 miliardi di sterline (quasi 48 miliardi di euro) di aumenti delle tasse, affermando che userà ...