Fuga di gas, chiusa di nuovo la strada Monti Lepini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ stata di nuovo chiusa al traffico la strada Monti Lepini nei pressi di Borgo San Michele a Latina. Un tratto dell’arteria è stato interdetto al traffico nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, ancora una volta per una Fuga di gas. Un episodio simile si era infatti verificato già lo Latinatoday.it - Fuga di gas, chiusa di nuovo la strada Monti Lepini Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ stata dial traffico lanei pressi di Borgo San Michele a Latina. Un tratto dell’arteria è stato interdetto al traffico nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, ancora una volta per unadi gas. Un episodio simile si era infatti verificato già lo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didila strada Monti Lepini;dila SS Monti Lepini tra borgo San Michele e Faiti;didurante i lavori, strada Monti Lepinial traffico;diad Ottavia: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni; La nuova circonvallazione senza pace:prima per la pioggia, poi per unadidial distributore sull’Aurelia. Strada: ecco dove passare; Leggi >>>

Fuga di gas, chiusa nuovamente la Monti Lepini tra Borgo San Michele e Borgo Faiti

(radioluna.it)

LATINA – E’ stata nuovamente chiusa la 156 dei Monti Lepini per una fuga di gas che si è ripresentata esattamente nello stesso punto della scorsa volta, all’altezza dello stabilimento Haupt Pharma tra ...

Latina, fuga di metano a borgo San Michele, via dei Monti Lepini chiusa per 2 km

(rainews.it)

Durante la posa di cavi per la rete elettrica è stata tranciata una tubatura del gas. Sul posto vigili del fuoco e tecnici Italgas ...

Fuga di gas durante i lavori, strada Monti Lepini chiusa al traffico

(latinatoday.it)

Un tratto della Monti Lepini chiuso al traffico a causa di una grossa fuga di gas. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, lungo la strada statale 156 dove sono intervenuti i ...

Allarme per una sospetta fuga di gas in via Pastrengo: intervento dei vigili del fuoco

(giornalelavoce.it)

Momenti di apprensione al Borgo Nuovo: intorno alle 17 scatta l’allerta per un odore sospetto di gas. Verifiche approfondite dei vigili del fuoco, nessuna anomalia riscontrata.