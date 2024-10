Franco Baresi star ad Alessandria lunedì 11 novembre con ‘Ancora in Gioco’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Franco Baresi ancora protagonista. La leggenda del Milan, Franco Baresi, presenterà il suo nuovo libro “Ancora in Gioco” lunedì 11 novembre 2024 ad Alessandria, nella suggestiva location del Centro Incontro/Bon Bon Emporio in Via Roberto Ferro 39/7. Ospite dell’imprenditore Flavio Tonetto, Baresi sarà intervistato nell’occasione dal giornalista Massimo M. Veronese (Corriere della Sera). Si parte alle ore 20. Riflettori puntati sulla sua vita come calciatore e come uomo. Una carriera straordinaria, quella di Baresi, che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni. Difensore incredibile, ha giocato tutta la sua carriera nel Milan, rimanendo in attività per la bellezza di 20 stagioni, di cui 15 da capitano, ottenendo il secondo posto per numero di presenze nella storia del club. Danielebartocciblog.it - Franco Baresi star ad Alessandria lunedì 11 novembre con ‘Ancora in Gioco’ Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ancora protagonista. La leggenda del Milan,, presenterà il suo nuovo libro “Ancora in Gioco”112024 ad, nella suggestiva location del Centro Incontro/Bon Bon Emporio in Via Roberto Ferro 39/7. Ospite dell’imprenditore Flavio Tonetto,sarà intervistato nell’occasione dal giornalista Massimo M. Veronese (Corriere della Sera). Si parte alle ore 20. Riflettori puntati sulla sua vita come calciatore e come uomo. Una carriera straordinaria, quella di, che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni. Difensore incredibile, ha giocato tutta la sua carriera nel Milan, rimanendo in attività per la bellezza di 20 stagioni, di cui 15 da capitano, ottenendo il secondo posto per numero di presenze nella storia del club.

