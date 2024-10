Formazioni ufficiali Cittadella-Sampdoria Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, partita valida per l’undicesima giornata della. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, i blucerchiati hanno dato una decisa svolta alla loro classifica e si sono rilanciati in zona playoff, agganciando l’ottava posizione ma con la possibilità di balzare in quinta. Ora, infatti, prima dello scontro diretto contro il Brescia arriva questa trasferta assolutamente da non sottovalutare contro una formazione a caccia di punti per cercare di staccare il penultimo posto e ritrovare una vittoria che manca da ormai tre mesi. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.