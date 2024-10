Lanazione.it - Falso trading online, 3.400 denunce in un anno: occhio ai guadagni "facili"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 - Il, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione che produce un guadagno illecito di milioni di euro, rappresentando, nel panorama delle frodi, la truffa che genera il profitto più cospicuo, alimentando peraltro l’interesse della criminalità organizzata. Nel 2023 la polizia postale ha ricevuto oltre 3400di truffe legate alle false proposte di investimenticon un incremento del 12% rispetto all'precedente, per un valore complessivo dei fondi sottratti di oltre 111 milioni di euro. Una situazione preoccupante al centro della campagna informativa con testimonial l'attore Fortunato Cerlino che in video invita gli italiani ad alcuni accorgimenti.