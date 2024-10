Falso in bilancio: procura di Milano chiede il processo per Santanché (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e per altri imputati per Falso in bilancio nel caso Visibilia. Durante l'udienza preliminare, i pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e altre società legate alla senatrice di Fratelli d'Italia."Tutti sapevano e tutti hanno taciuto", hanno affermato i pm Gravina e Luzi, riferendosi alle presunte irregolarità sui conti di Visibilia. Secondo i pm, la ministra del governo Meloni e gli altri imputati non potevano non essere consapevoli delle irregolarità contabili che caratterizzavano i bilanci della società. Ilfogliettone.it - Falso in bilancio: procura di Milano chiede il processo per Santanché Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladiha ribadito la richiesta diper la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e per altri imputati perinnel caso Visibilia. Durante l'udienza preliminare, i pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e altre società legate alla senatrice di Fratelli d'Italia."Tutti sapevano e tutti hanno taciuto", hanno affermato i pm Gravina e Luzi, riferendosi alle presunte irregolarità sui conti di Visibilia. Secondo i pm, la ministra del governo Meloni e gli altri imputati non potevano non essere consapevoli delle irregolarità contabili che caratterizzavano i bilanci della società.

