Elezioni Usa 2024, il falso titolo attribuito al The Atlantic su Kamala Harris e i brogli elettorali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circola lo screenshot di un presunto articolo della testata americana The Atlantic dal titolo «Per salvare la democrazia Harris potrebbe dover rubare le Elezioni». Lo screenshot non riporta alcuna data della presunta pubblicazione, un elemento utile per ricostruire il processo di falsificazione. Infatti, l’articolo originale è molto datato e riportava un titolo ben diverso. Per chi ha fretta L’immagine è lo screenshot di un articolo modificato attraverso un tool fornito da determinati browser. L’articolo originale risale al 2021 e presenta un titolo del tutto diverso. Una falsità simile è stata fatta di recente contro Il Post in Italia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circola lo screenshot di un presunto articolo della testata americana Thedal«Per salvare la democraziapotrebbe dover rubare le». Lo screenshot non riporta alcuna data della presunta pubblicazione, un elemento utile per ricostruire il processo di falsificazione. Infatti, l’articolo originale è molto datato e riportava unben diverso. Per chi ha fretta L’immagine è lo screenshot di un articolo modificato attraverso un tool fornito da determinati browser. L’articolo originale risale al 2021 e presenta undel tutto diverso. Una falsità simile è stata fatta di recente contro Il Post in Italia.

