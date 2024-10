Dopo il boicottaggio, Johnny Depp torna a Hollywood. Sarà il protagonista di un action thriller accanto a Penélope Cruz, la loro quarta volta insieme sul grande schermo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla fine, in un certo senso, aveva ragione lui. Perché ha dimostrato che non aveva bisogno di Hollywood. Lasciando intendere che, forse, era vero il contrario. La riprova? Johnny Depp torna a Hollywood, questa volta per davvero. Johnny Depp e Penélope Cruz insieme per la quarta volta L’attore torna a recitare in un film di uno studio importante, Lionsgate (quello della saga di John Wick, per esempio). E lo fa affiancando per la quarta volta, Dopo Blow, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express, Penélope Cruz. In un action thriller diretto da Marc Webb. Regista abituato a grandi blockbuster. Amica.it - Dopo il boicottaggio, Johnny Depp torna a Hollywood. Sarà il protagonista di un action thriller accanto a Penélope Cruz, la loro quarta volta insieme sul grande schermo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla fine, in un certo senso, aveva ragione lui. Perché ha dimostrato che non aveva bisogno di. Lasciando intendere che, forse, era vero il contrario. La riprova?, questaper davvero.per laL’attorea recitare in un film di uno studio importante, Lionsgate (quello della saga di John Wick, per esempio). E lo fa affiancando per laBlow, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express,. In undiretto da Marc Webb. Regista abituato a grandi blockbuster.

