‘Don’t Move’ | su Netflix il thriller che sta inquietando gli spettatori di tutto il mondo

"Don't Move", il nuovo thriller disponibile su Netflix, sta rapidamente scalando le classifiche della piattaforma e facendo molto parlare di sé. Diretto da Adam Schindler e Brian Netto, il film offre 92 minuti di pura tensione che tengono incollati allo schermo. La trama: una corsa contro il tempo La storia segue Iris (interpretata da Kelsey Asbille), una donna distrutta dal dolore per la perdita del figlio. Mentre si trova su una collina per commemorare il bambino, incontra Richard (Finn Wittrock), che inizialmente sembra un buon samaritano. Tuttavia, la situazione prende una piega terrificante quando Richard si rivela essere un serial killer che inietta a Iris un agente paralizzante. Da questo momento inizia una disperata lotta per la sopravvivenza. Iris ha solo 20 minuti prima che il suo corpo si paralizzi completamente.

