Leggioggi.it - Decreto Flussi, click day 2025: si parte il 1° novembre con la precompilazione domande

Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono le date deiday 2024/, stabilite con il nuovo, in merito agli ingressi di lavoratori stranieri in Italia, per motivi di lavoro. Sie si va avanti nel, in base ai settori di lavoro e alle date di ingresso.Con la circolare congiunta del 24 ottobre 2024, i ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno stabilito le nuove regole per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia per il, in linea con quanto stabilito dallegge 145/2024.Per l’annosono previsti 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Ecco le date in calendario dei nuoviday, l’iter di richiesta del nulla osta e le novità principali del, che regola il flusso di manodopera straniera.