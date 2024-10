Deadpool & Wolverine, Marvel ha annunciato la data di uscita su Disney Plus (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marvel ha annunciato la data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus, fissata nello specifico nella giornata del 12 novembre 2024, consentendo in questo modo a tutti gli abbonati della piattaforma di streaming di gustarsi gratuitamente il nuovo film con protagonista l’inarrestabile antieroe. Ricordiamo che Deadpool & Wolverine è attualmente il film di maggior successo di quest’anno, in grado di ottenere al botteghino di tutto il mondo addirittura più di un miliardo di dollari, ponendosi di conseguenza come la pellicola cinematografica per un pubblico adulto di maggior successo di sempre. Aggiungiamo inoltre che l’ultimo film Marvel è riuscito anche a convincere la critica, ricevendo consensi positivi da buona parte della stampa specializzata. Game-experience.it - Deadpool & Wolverine, Marvel ha annunciato la data di uscita su Disney Plus Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)haladidisu, fissata nello specifico nella giornata del 12 novembre 2024, consentendo in questo modo a tutti gli abbonati della piattaforma di streaming di gustarsi gratuitamente il nuovo film con protagonista l’inarrestabile antieroe. Ricordiamo cheè attualmente il film di maggior successo di quest’anno, in grado di ottenere al botteghino di tutto il mondo addirittura più di un miliardo di dollari, ponendosi di conseguenza come la pellicola cinematografica per un pubblico adulto di maggior successo di sempre. Aggiungiamo inoltre che l’ultimo filmè riuscito anche a convincere la critica, ricevendo consensi positivi da buona parte della stampa specializzata.

Deadpool & Wolverine in streaming, c'è la data: quando esce su Disney+

Un nuovo teaser pubblicato sul canale Youtube di Marvel Entertainment svela la data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney+.

Deadpool & Wolverine, una data per lo streaming su Disney+ e per le edizioni fisiche digitali

C'è una data per la disponibilità di Deadpool & Wolverine in streaming su Disney+, ma sono in arrivo anche diverse versioni fisiche in Ultra HD 4K e Blu-ray del cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hu ...

La data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus è stata svelata

Deadpool & Wolverine è in arrivo su Disney Plus: vediamo i dettagli sulla data di uscita della pellicola d'azione e comica di Marvel sul servizio di video streaming in abbonamento.

Deadpool & Wolverine: annunciata la data d’uscita su Disney+

Deadpool & Wolverine sarà finalmente presto disponibile in streaming, la notizia arriva in questi giorni. Il film è stato importante per diversi motivi, ...