Spazionapoli.it - Dal Napoli all’Inter, Manna e Conte non si accontentono: Marotta beffato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnon smette di stupire e di rinforzarsi, il prossimo acquisto è una beffa per l’ex Juventus Beppe. Gli azzurri continuano la loro scalata mantenendo il primato in classifica. La vittoria di Milano è stata fondamentale per mettere a tacere qualche critica di troppo e mettere pressione alle rivali. Ilora avrà un filotto di gare complicatissimo, da qui si vedrà il reale valore dei ragazzi di Antonio. Il tecnico leccese ex Inter e Juventus in conferenza ha detto ai tifosi di sognare, com’è giusto che sia. Ha anche ribadito però come l’obiettivo principale delsia un altro e dunque di tenere i piedi ben saldi per terra. La dirigenza azzurra vuole fare un ulteriore regalo ad Antonioha individuato un calciatore che potrebbe fare al caso degli azzurri. Stefan De Vrij è nel mirino del