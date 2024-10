Daily Crown: re Carlo si concede una breve vacanza rigenerante in una spa in India (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova Delhi, 30 ott. (Adnkronos) - Re Carlo si è goduto una vacanza in una spa Indiana durante il viaggio di ritorno dal suo tour in Australia e Samoa. Il monarca 75enne ha appena trascorso tre giorni nell'esclusivo resort Soukya, a Bangalore, famoso per i suoi programmi di yoga e benessere e per i trattamenti ayurvedici. Secondo quanto appreso dal Daily Mail, sua maestà ha deciso di spezzare il lungo viaggio di ritorno di 35 ore dall'incontro dei capi di governo del Commonwealth nel Pacifico meridionale con una breve pausa con sua moglie, la regina Camilla . Il rinomato centro olistico con l'esclusivo resort da 3.600 euro a settimana vanta clienti come Emma Thompson e il defunto arcivescovo Desmond Tutu. Soukya è gestito dal dott. Issac Mathai, che è stato il consulente olistico di re Carlo per decenni. In passato ha rivelato che i reali sono "i meno esigenti tra i miei ospiti". Liberoquotidiano.it - Daily Crown: re Carlo si concede una breve vacanza rigenerante in una spa in India Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova Delhi, 30 ott. (Adnkronos) - Resi è goduto unain una spana durante il viaggio di ritorno dal suo tour in Australia e Samoa. Il monarca 75enne ha appena trascorso tre giorni nell'esclusivo resort Soukya, a Bangalore, famoso per i suoi programmi di yoga e benessere e per i trattamenti ayurvedici. Secondo quanto appreso dalMail, sua maestà ha deciso di spezzare il lungo viaggio di ritorno di 35 ore dall'incontro dei capi di governo del Commonwealth nel Pacifico meridionale con unapausa con sua moglie, la regina Camilla . Il rinomato centro olistico con l'esclusivo resort da 3.600 euro a settimana vanta clienti come Emma Thompson e il defunto arcivescovo Desmond Tutu. Soukya è gestito dal dott. Issac Mathai, che è stato il consulente olistico di reper decenni. In passato ha rivelato che i reali sono "i meno esigenti tra i miei ospiti".

Daily Crown: re Carlo si concede una breve vacanza rigenerante in una spa in India

Nuova Delhi, 30 ott. (Adnkronos) - Re Carlo si è goduto una vacanza in una spa indiana durante il viaggio di ritorno dal suo tour in Australia e Samoa. Il monarca 75enne ha appena trascorso tre giorni ...

(Adnkronos) - Il re tornerà a viaggiare regolarmente all'estero dal'anno prossimo. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dando in questo modo un segnale ottimistico sull'andamento della terapia contro ...

Re Carlo ha riconosciuto gli 'aspetti dolorosi' del passato della Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando ...

Non ci si aspetti per re Carlo, in partenza venerdì per l'Australia, gli stessi onori e l'accoglienza che furono riservati alla neo incoronata regina Elisabetta nel 1954, quando si stima che tre quart ...