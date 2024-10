Costa Volpino, l’abbraccio silenzioso per Sara: in moltissimi alla fiaccolata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Sindaci, autorità, gente comune di tutte le età. Perché la morte di una ragazza 18enne non può che colpito tutti. Moltissime persone hanno voluto partecipare alla fiaccolata organizzata in memoria di Sara Centelleghe, uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel suo appartamento in via Nazionale a Costa Volpino da Jashandeep Badhan, 19enne suo vicino di casa. Il corteo, partito dalla piazza di fronte al municipio di Lovere, vicina all’Istituto Ivan Piana dove Sara studiava, si sta silenziosamente dirigendo sotto l’abitazione della giovane a Costa Volpino, dove in questi giorni sono stati lasciati una moltitudine di fiori, candele, palloncini e lettere di cordoglio. Seguono aggiornamenti. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024). Sindaci, autorità, gente comune di tutte le età. Perché la morte di una ragazza 18enne non può che colpito tutti. Moltissime persone hanno voluto partecipareorganizzata in memoria diCentelleghe, uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel suo appartamento in via Nazionale ada Jashandeep Badhan, 19enne suo vicino di casa. Il corteo, partito dpiazza di fronte al municipio di Lovere, vicina all’Istituto Ivan Piana dovestudiava, si sta silenziosamente dirigendo sotto l’abitazione della giovane a, dove in questi giorni sono stati lasciati una moltitudine di fiori, candele, palloncini e lettere di cordoglio. Seguono aggiornamenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’per Sara: in moltissimi alla fiaccolata;, l’per Sara: in moltissimi alla fiaccolata; Sara Centelleghe, una fiaccolata per la 18enne uccisa a: uniti contro ogni forma di violenza; Aun corteo dedicato a Sara. Il 19enne non sa spiegare il gesto;, mercoledì la fiaccolata per Sara; Sara Centelleghe ricordata nella sua scuola con un minuto di silenzio, per lei una fiaccolata a

Costa Volpino, fiaccolata per Sara

(informazione.it)

A Costa Volpino , mercoledì sera, si terrà una fiaccolata in memoria di Sara Centelleghe, la diciottenne tragicamente uccisa con una trentina di forbiciate. Il sindaco Federico Baiguini ha annunciato ...

Costa Volpino, diciottenne accoltellata e uccisa in casa. Nell’appartamento c’era anche un’amica

(blitzquotidiano.it)

La ragazza si trovava nel suo appartamento con un’amica. Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.15 l’amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al ...

Costa Volpino, 19enne uccisa a coltellate in casa

(informazione.it)

Una ragazza di 19 anni è stata trovata morta a Costa Volpino. Il corpo senza vita è stato scoperto in un condominio di via Nazionale, nel centro del paese. Stando alle… Leggi ...

18enne uccisa a Costa Volpino

(giornaledibrescia.it)

L'adattamento totale o parziale e la riproduzione con qualsiasi mezzo elettronico, in funzione della conseguente diffusione online, sono riservati per tutti i paesi. Informative e moduli privacy.