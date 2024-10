Como, torna l'obbligo di catene o pneumatici da neve (Di mercoledì 30 ottobre 2024) obbligo di catene o pneumatici da neve dal 15 NovembreLa Provincia di Como ha emesso un'ordinanza che impone a tutti i veicoli a motore (esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli) di essere equipaggiati con pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve per la circolazione sulle Quicomo.it - Como, torna l'obbligo di catene o pneumatici da neve Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)didadal 15 NovembreLa Provincia diha emesso un'ordinanza che impone a tutti i veicoli a motore (esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli) di essere equipaggiati coninvernali o di avere a bordodaper la circolazione sulle

Obbligo di pneumatici invernali e mezzi antisdrucciolevoli dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 La Provincia di Como ha emesso un’ordinanza per garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali ...

l’obbligo di transitare su tutte le strade regionali e provinciali ricadenti sul territorio provinciale muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo catene da neve o altri mezzi ...

Questo obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, su tutta la rete stradale di ...

Come ogni anni, a far data dal 15 novembre scatta l’obbligo di montare le gomme invernali, o avere catene da neve a bordo, per chi guida veicoli in Italia. Molti però, per prevenire e sfruttare certe ...