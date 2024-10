Chiara Petrolini, l'interrogatorio: "Il primo bambino ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino; l'altro aveva gli occhi aperti" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando il caso deflagra e travolge la sua famiglia, i genitori le avrebbero detto: "Cosa hai fatto? Sei stata tu? Così si va in galera". La giovane è indagata per omicidio volontario e per lei è stato disposto il carcere Ecco le parole di Chiara Petrolini durante l'interrogatorio dello scorso Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini, l'interrogatorio: "Il primo bambino ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino; l'altro aveva gli occhi aperti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando il caso deflagra e travolge la sua famiglia, i genitori le avrebbero detto: "Cosa hai fatto? Sei stata tu? Così si va in galera". La giovane è indagata per omicidio volontario e per lei è stato disposto il carcere Ecco le parole didurante l'dello scorso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neonati morti a Traversetolo, Chiara Petrolini nell'interrogatorio: 'Il primo bambino? Provao a scuoterlo, non respirava'; Chiara Petrolini, i neonati morti e il racconto choc: «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel; Neonati sepolti, interrogatorio di garanzia per Chiara Petrolini: l'indagata non risponde al Gip; Neonati morti, l'interrogatorio di garanzia: Chiara Petrolini non risponde alle domande del gip; Parma, neonati sepolti in giardino: Chiara Petrolini non risponde al Gip; Vignale, domani la verità di Chiara. Nuovi interrogatori per scovare eventuali complici; Leggi >>>

Neonati morti a Traversetolo, Chiara sul primo bambino: "Ho provato a scuoterlo, non respirava, l'ho messo nel giardino"

(msn.com)

In quell'interrogatorio, Chiara spiega di avere avuto le contrazioni e di aver partorito il bimbo (il primo) "in camera, di notte". "Ho tagliato il cordone ombelicale", aggiunge. Un elemento, questo, ...

Chiara Petrolini: «Così ho partorito in cameretta. Ho provato a scuoterlo, non respirava». La reazione dei genitori

(msn.com)

Chiara Petrolini, la ragazza di 21 anni ai domiciliari dopo la morte dei suoi due neonati, partoriti a circa un anno di distanza e trovati sepolti nel giardino della sua villetta a ...

Chiara Petrolini, i neonati morti e il racconto choc: «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino. L'altro aveva gli occhi aperti»

(msn.com)

«Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino». Sono parole di Chiara Petrolini, 21 anni, ai domiciliari ...

Traversetolo, Chiara Petrolini agli inquirenti: «Ho provato a scuoterlo, non si muoveva»

(msn.com)

Le dichiarazioni agli inquirenti di Chiara Petrolini, la 21enne accusata di omicidio volontario dei due neonati trovati morti nel giardino della sua abitazione a Traversetolo.