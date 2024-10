.com - Calcio / Aesse Senigallia, il ds Lattanzi: “Stiamo lavorando molto bene con il settore giovanile”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La società senigalliese sta disputando il campionato di Seconda Categoria con la squadra senior: “In Prima Squadra ci sono 21 ragazzi nati dopo il 2000 di cui minimo 8 titolari”, 30 ottobre 2024 – Il nuovo corso nell’sembra dare i suoi frutti. La società, infatti, sta mostrando di voler puntare sulla valorizzazione dei propri ragazzi del, così come era stato auspicato all’inizio della preparazione dal Presidente Gasparini Paolo e dal Direttore SportivoGiampiero. Il ds, infatti, lo aveva ribadito in sede di presentazione: “Per una realtà come quella di, il miraggio sarebbe quello di avere una prima squadra composta esclusivamente da ragazzi del proprio