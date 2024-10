Alluvioni in Spagna: emergenza e soccorsi in corso (Di mercoledì 30 ottobre 2024) emergenza Inondazioni in Valencia: soccorsi in corso e Vittime Crescenti Nelle ultime ore, la Spagna ha affrontato una grave emergenza a causa delle inondazioni che hanno devastato la regione di Valencia, trasformando le strade in veri e propri fiumi. I soccorritori, a bordo di gommoni, hanno lavorato incessantemente durante la notte per recuperare residenti intrappolati e raggiungere le aree più colpite. Le intense piogge hanno causato enormi disagi alla circolazione e la situazione rimane critica. Operazioni di Soccorso Il ministero della Difesa spagnolo ha attivato obitori mobili a causa del timore che, una volta rimosso il fango, potrebbero emergere ulteriori corpi. Il numero attuale di morti è stimato in almeno 51 persone, con squadre di emergenza ancora attive nel cercare di raggiungere le zone isolate. Puntomagazine.it - Alluvioni in Spagna: emergenza e soccorsi in corso Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)Inondazioni in Valencia:ine Vittime Crescenti Nelle ultime ore, laha affrontato una gravea causa delle inondazioni che hanno devastato la regione di Valencia, trasformando le strade in veri e propri fiumi. I soccorritori, a bordo di gommoni, hanno lavorato incessantemente durante la notte per recuperare residenti intrappolati e raggiungere le aree più colpite. Le intense piogge hanno causato enormi disagi alla circolazione e la situazione rimane critica. Operazioni di SocIl ministero della Difesa spagnolo ha attivato obitori mobili a causa del timore che, una volta rimosso il fango, potrebbero emergere ulteriori corpi. Il numero attuale di morti è stimato in almeno 51 persone, con squadre diancora attive nel cercare di raggiungere le zone isolate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Valencia. Alluvioni in Spagna, oltre 50 vittime; Alluvioni in Spagna: emergenza e soccorsi in corso; Inondazioni a Valencia, 51 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Sanchez: "L'emergenza non è finita"; Alluvione Spagna, i video delle inondazioni da Valencia a Malaga; Alluvioni in Spagna, almeno 62 morti a Valencia e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza maltempo non è finita»; Spagna travolta da alluvioni, strage a Valencia: oltre 60 morti, le news di oggi; Leggi >>>

Spagna, alluvioni nell’area di Valencia: le immagini dall’alto

(lapresse.it)

Decine di persone sarebbero morte nella Comunità Valenciana, in Spagna, a causa delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali. Fra le vittime ci sarebbero ...

Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 1000 soldati)

(msn.com)

Obitori mobili, cani molecolari, psicologi militari e oltre mille soldati. Questo il piano messo in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ore dalla spaventosa alluvione che ha colpito.

Alluvioni Spagna, a Malaga guarda civile mette in salvo bambino. VIDEO

(tg24.sky.it)

Le piogge torrenziali hanno fatto diverse vittime nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo. Ad Alora, vicino Malaga, le squadre di soccorso hanno tratto in salvo un bambino rimasto intrappolato ...

Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 52 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. Si cercano i dispersi

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.