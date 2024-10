Alluvione in Spagna, le immagini del disastro a Valencia: fiumi di acqua e fango trascinano tutto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia di Spagna a causa delle piogge torrenziali. Secondo El Pais, che cita fonti della Guardia Civil, fra loro ci sono anche quattro bambini. Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. Almeno altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur nell’area di Albacete. Le immagini pubblicate dagli abitanti dei social mostrano le strade invase da fiumi di acqua e fango che trascinano ogni cosa. Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo, le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì L'articolo Alluvione in Spagna, le immagini del disastro a Valencia: fiumi di acqua e fango trascinano tutto proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione in Spagna, le immagini del disastro a Valencia: fiumi di acqua e fango trascinano tutto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 51 persone sono morte nella regione didia causa delle piogge torrenziali. Secondo El Pais, che cita fonti della Guardia Civil, fra loro ci sono anche quattro bambini. Il presidente della Generalitatna, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. Almeno altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur nell’area di Albacete. Lepubblicate dagli abitanti dei social mostrano le strade invase dadicheogni cosa. Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo, le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì L'articoloin, ledeldiproviene da Il Fatto Quotidiano.

