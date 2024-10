Al "Rossini Open" Silvia Colasanti in scena insieme all'Orchestra Cherubini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ottava stazione del festival itinerante “Rossini Open” (Fuori dal teatro, dentro le città) si terrà lunedì 4 novembre alle 20.30 al Teatro di San Lorenzo (in via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo) per una serata dedicata alla musica della nota compositrice Silvia Colasanti. Romana, classe 1975, è Ravennatoday.it - Al "Rossini Open" Silvia Colasanti in scena insieme all'Orchestra Cherubini Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ottava stazione del festival itinerante “” (Fuori dal teatro, dentro le città) si terrà lunedì 4 novembre alle 20.30 al Teatro di San Lorenzo (in via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo) per una serata dedicata alla musica della nota compositrice. Romana, classe 1975, è

Per il festival itinerante “Rossini Open” al Teatro di San Lorenzo di Lugo il minotauro innamorato di Silvia Colasanti

Lugo. Torna Rossini Open, che porta la musica fuori dal teatro e dentro alla città. 15 eventi in 2 mesi foto

Il programma di Benzi al Rossini Open presenta due capolavori sinfonici ... solo due personaggi in una Firenze rinascimentale, cioè Silvia, una splendida cortigiana dal cuore irrigidito che ...

Festival Rossini Quindici eventi e nomi illustri

Torna a Lugo il festival Rossini Open, in programma dal 2 ottobre al 26 novembre ... Michael Barenboim, Silvia Colasanti, Elio De Capitani, Manlio Benzi, Yi-Chen Lin,le orchestre partner Cherubini ...

Una leggenda viente al 'Rossini Open": Charles Dutoit dirige l'Orchestra Cherubini

Terzo appuntamento di “Rossini Open”, la rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Rossini di Lugo, in programma giovedì 10 ottobre alle 20.30 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo con l’Orchestra ...