WTA Finals di Riyadh tutti i Gruppi del torneo | Errani e Paolini puntano alla vittoria

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ marcia di avvicinamento al prossimo WTAdi. Nella giornata di oggi, si sono svolti i sorteggi. Per l’Italia scenderanno in campo le campionesse olimpiche di Parigi 2024 Sarae Jasmine. Sia nel doppio, che nell’individuale. La competizione è in programma dal 2 al 9 novembre sul campo veloce della King Saud University Indoor Arena ed è riservata alle otto migliori giocatrici al mondo. Nelsingolare Jasminegiocherà nel Gruppo Viola ed è testa di serie. Sarafarà ildel doppio e giocherà con la sua compagna di trionfi Jasmine. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 (quarte favorite della competizione) sono state inserite nel Gruppo Bianco. Dal 2 al 7 novembre si svolgeranno le prime sei giornate dele saranno dedicate agli incontri eliminatori del Round Robin.