Venezia, Di Francesco: "Scorretto che l'Udinese abbia avuto due giorni in più. Idzes out, contento di Pohjanpalo" (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Venezia affronta l`Udinese allo Stadio Penzo nella decima giornata di Serie A, alla vigilia dell`incontro parla in conferenza stampa il tecnico Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilaffronta l`allo Stadio Penzo nella decima giornata di Serie A, alla vigilia dell`incontro parla in conferenza stampa il tecnico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Di: "Ci manca un po' di continuità, non dovremo dare riferimenti all'Udinese";, Di: "Scorretto che l'Udinese abbia avuto due giorni in più. Idzes out, contento di Pohjanpalo";: Di, a Monza per fare risultato; Vigilia di Monza-, Di: "Puntiamo a ottenere un risultato positivo";, Di: “In superiorità numerica dovevamo fare meglio; Per salvarsi serve di più”; Monza-2-2, Di: “Buon punto, ma mi aspettavo di più”; Leggi >>>

Venezia, Di Francesco: "Scorretto che l'Udinese abbia avuto due giorni in più. Idzes out, contento di Pohjanpalo"

(calciomercato.com)

Il Venezia affronta l`Udinese allo Stadio Penzo nella decima giornata di Serie A, alla vigilia dell`incontro parla in conferenza stampa il tecnico dei lagunari.

Venezia, Eusebio Di Francesco ha qualche rammarico: "Troppo frettolosi"

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Venezia: Di Francesco, a Monza per fare risultato

(tuttosport.com)

(ANSA) - VENEZIA, 26 OTT - "Quella con il Monza è una partita come tante altre. Dobbiamo però insistere sull'aspetto della concretezza, cui siamo stati meno attenti e portare a casa il risultato". Lo ...

VENEZIA - Di Francesco: "Punto importante, ma dobbiamo alzare il livello se vogliamo salvarci"

(napolimagazine.com)

"La prima parte della gara è stata fatta bene: tutti noi dobbiamo alzare il livello se vogliamo salvarci. La nota positiva è aver portato a casa un punto importante. Sicuramente non sono contento del ...