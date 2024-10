Vans Shop Riot 2024: sfida skateshop italiani il 16 novembre a Milano (Di martedì 29 ottobre 2024) Giunto ormai alla sua 14° edizione, Vans Shop Riot è un concept originale by Vans nato per celebrare i migliori skate Shop d’Europa. Viene in sostanza offerta alla scena skate e ai migliori rider un’occasione super per rappresentare le loro local community. Parte essenziale del format sono le qualificazioni nazionali, che nel corso dell’anno si sono svolte nelle principali capitali europee. Quelle italiane chiuderanno il giro e si svolgeranno a Milano sabato 16 novembre, presso Pinbowl DIY Skatepark, a partire dalle ore 14.00. Ogni skateShop iscritto alla gara schiererà 4 skater nel suo team. Mission fondamentale quella di provare ad aggiudicarsi il premio più alto, la gloria e un posto nella finale internazionale. Le Vans Shop Riot Grand Finals si terranno a febbraio 2025, in concomitanza con lo Skate Shop Day. Danielebartocciblog.it - Vans Shop Riot 2024: sfida skateshop italiani il 16 novembre a Milano Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giunto ormai alla sua 14° edizione,è un concept originale bynato per celebrare i migliori skated’Europa. Viene in sostanza offerta alla scena skate e ai migliori rider un’occasione super per rappresentare le loro local community. Parte essenziale del format sono le qualificazioni nazionali, che nel corso dell’anno si sono svolte nelle principali capitali europee. Quelle italiane chiuderanno il giro e si svolgeranno asabato 16, presso Pinbowl DIY Skatepark, a partire dalle ore 14.00. Ogni skateiscritto alla gara schiererà 4 skater nel suo team. Mission fondamentale quella di provare ad aggiudicarsi il premio più alto, la gloria e un posto nella finale internazionale. LeGrand Finals si terranno a febbraio 2025, in concomitanza con lo SkateDay.

