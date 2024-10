That Christmas: Brian Cox è Babbo Natale nel trailer del nuovo film animato del regista di Love Actually (Di martedì 29 ottobre 2024) La star di Succession sarà Babbo Natale nel film che condirà le prossime feste in streaming su Netflix Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di That Christmas, che vede Brian Cox nei panni inediti di Babbo Natale. Nel filmato, l'attore di Succession sfoggia l'uniforme standard di Kris Kringle - barba, vestito rosso con un bordo di pelliccia bianca e stivali - mentre consegna i regali ai bambini nella notte più impegnativa dell'anno, la vigilia di Natale. That Christmas è basato su una trilogia di libri per bambini del pluripremiato scrittore e regista Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually e Yesterday) e segna il suo primo salto nel mondo dell'animazione. Il film Movieplayer.it - That Christmas: Brian Cox è Babbo Natale nel trailer del nuovo film animato del regista di Love Actually Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La star di Succession sarànelche condirà le prossime feste in streaming su Netflix Netflix ha diffuso in streaming ilufficiale di, che vedeCox nei panni inediti di. Nelato, l'attore di Succession sfoggia l'uniforme standard di Kris Kringle - barba, vestito rosso con un bordo di pelliccia bianca e stivali - mentre consegna i regali ai bambini nella notte più impegnativa dell'anno, la vigilia diè basato su una trilogia di libri per bambini del pluripremiato scrittore eRichard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill,e Yesterday) e segna il suo primo salto nel mondo dell'animazione. Il

