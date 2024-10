Metropolitanmagazine.it - Sting torna nella sua amata Italia: annunciate tre date nel 2025

(Di martedì 29 ottobre 2024) Che Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte, abbia una certa inclinazione per il nostro Paese, è cosa nota. Dal 1997, infatti, è, insieme alla moglie Trudie Styler, proprietario di una splendida villa cinquecentesca, nascosta tra le colline del Chianti, la Tenuta Il Palagio. Una dimoradalla coppia e in particolare dal cantautore britannico, che spesso vi si rifugia per isolarsi, comporre e produrre non solo musica. Il Palagio, infatti, vanta diversi uliveti e vigneti, da cui vengono ricavati olio e vino biologici. La cantina del polistrumentista si occupa di etichette di pregio, i cui nomi sono ispirati alle sue canzoni più famose, come Message in a Bottle, Sister Moon e When We Dance. La sua passione per la nostra penisola trova nuova conferma nell’ultimo post di Live Nation, che ha appena annunciato tre tappene dello3.0 Tour.