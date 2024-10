Spese aziendali 2025: deducibili solo con pagamenti tracciabili (vitto, alloggio, trasporti) (Di martedì 29 ottobre 2024) Novità in arrivo in tema di deducibilità delle Spese aziendali 2025. Si parla dei classici costi sostenuti per vitto e alloggio e per le Spese dei trasporti per dipendenti, autonomi e collaboratori. Le nuove regole sono state inserite nella Legge di Bilancio 2025, in questo momento in discussione in Parlamento, nell’ambito delle politiche di lotta all’evasione fiscale, con obiettivo di rendere più rigorosa la gestione fiscale dei rimborsi e delle Spese aziendali per evitare abusi e migliorare il controllo sulle deduzioni fiscali. Tra le principali novità vi è l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciabili per ottenere la deducibilità di Spese come vitto, alloggio, viaggi e trasporti aziendali. Leggioggi.it - Spese aziendali 2025: deducibili solo con pagamenti tracciabili (vitto, alloggio, trasporti) Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Novità in arrivo in tema dità delle. Si parla dei classici costi sostenuti pere per ledeiper dipendenti, autonomi e collaboratori. Le nuove regole sono state inserite nella Legge di Bilancio, in questo momento in discussione in Parlamento, nell’ambito delle politiche di lotta all’evasione fiscale, con obiettivo di rendere più rigorosa la gestione fiscale dei rimborsi e delleper evitare abusi e migliorare il controllo sulle deduzioni fiscali. Tra le principali novità vi è l’obbligo di utilizzareper ottenere latà dicome, viaggi e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Legge di Bilancio 2025, rimborsi spese e stipendi PA: novità; Bozza Legge di Bilancio 2025. Riduzione della pressione fiscale e misure in materia fiscale (Misure di sostegno al reddito); Dal 2025 spese di rappresentanza e trasferte deducibili solo se tracciate; Ddl Bilancio, dal 2025 deducibili solo le spese di trasferta e rappresentanza tracciate; Manovra, Mattarella firma. Il testo alla Camera, scontro su Sanità e pensioni; Spese deducibili solo con il Pos: per scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Com; Leggi >>>

Spese aziendali 2025: deducibili solo con pagamenti tracciabili (vitto, alloggio, trasporti)

(leggioggi.it)

Novità in arrivo in tema di deducibilità delle spese aziendali 2025. Si parla dei classici costi sostenuti per vitto e alloggio e per le spese dei trasporti ...

Deducibilità spese di trasferta e rappresentanza: cosa cambia dal 2025

(missionline.it)

Dal 2025 per la deducibilità spese di trasferta e rappresentanza, vige obbligo della tracciatura: vitto, alloggio e trasporti (taxi o Ncc) ...

Rimborsi spese dipendenti e autonomi: novità 2025

(fiscoetasse.com)

Novità sulla tracciabilità delle spese di trasferta e rimborsi dal 2025 per dipendenti, autonomi e imprenditori ...

Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

(ipsoa.it)

Stretta in arrivo per la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP: a decorrere dal 2025 ...