Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 29 ottobre 2024: Fdi cala, ma aumenta la fiducia nel governo e in Giorgia Meloni

(Di martedì 29 ottobre 2024)29Fdi ma cresce il consenso nei confronti dele della presidente del Consiglio: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. La premier, quindi, può ritenersi soddisfatta a metà: Fdi, infatti,dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione precedente arretrando al 26,8%. Cresce di quasi mezzo punto percentuale (+0,4%), invece, la Lega di Matteo Salvini (8,6%) mentre Forza Italia è stabile all’8,9 per cento. Male il Partito Democratico, che perde mezzo punto percentuale arretrando al 21,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 13,9%, Avs al 6,2%. Italia Viva rilevata al 2,3 e Azione al 2,6.