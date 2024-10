Ilrestodelcarlino.it - "Scuola, finestre pericolanti in 17 aule"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi 17dellamedia Zannoni saranno bloccate, le maniglie rimosse, per scongiurare il rischio che si stacchino dalla cornice e cadano in testa a chi inavvertitamente provasse ad aprirle. Un’altra aula invece rimarrà inagibile fino alle opere di sostituzione di tutti gli infissi, che non potranno essere eseguite se non nel periodo delle festività natalizie per non intralciare lo svolgimento regolare delle lezioni. È il sunto della comunicazione che l’assessore all’istruzione Elena Terenziani ha inviato al Comitato genitori della Secondaria di primo grado. Intanto dall’opposizione Filippo Borghi, capogruppo di ViviAmo Montecchio, lamenta che non sia ancora stato dato corso alla richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare