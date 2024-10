Scherma torna la Coppa del Mondo di Sciabola | tutti i convocati azzurri

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Comincerà ad Orano, dal 7 al 10 novembre, ladel2024/2025 per laazzurra. In Algeria sono in programma competizioni individuali e a squadre, sia maschili e femminili. Il CT Nicola Zanotti, dopo il primo allenamento collegiale svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, ha varato una convocazione con tanti giovani e l’obiettivo di dare fiducia, all’alba del nuovo quadriennio, ad elementi che avranno così possibilità per dimostrare il proprio valore. Saranno 24, in tutto, gliin pedana equamente suddivisi tra uomini e donne. Al maschile saranno in gara nell’individuale Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto e Giovanni Repetti.