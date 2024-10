Scary Movie 6 | I fratelli Wayans torneranno per il reboot (Di martedì 29 ottobre 2024) La celebre saga comica Scary Movie è oramai prossima a tornare al suo massimo splendore, o almeno così sembra dalle prime informazioni apparse in rete. Annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo), Scary Movie 6 (per il momento lo chiameremo così) è tornato oggi al centro dell’attenzione grazie alla conferma del ritorno dei fratelli Wayans arrivata attraverso il the Hollywood Reporter. La fonte ha spiegato che Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, creatori del franchise parodia lanciato con il primo film nel 2000, stanno scrivendo la sceneggiatura del nuovo film. I tre fratelli scriveranno e produrranno assieme a Rick Alvarez, mentre le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno. Non sono stati annunciati un regista e una data di uscita. Universalmovies.it - Scary Movie 6 | I fratelli Wayans torneranno per il reboot Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La celebre saga comicaè oramai prossima a tornare al suo massimo splendore, o almeno così sembra dalle prime informazioni apparse in rete. Annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo),6 (per il momento lo chiameremo così) è tornato oggi al centro dell’attenzione grazie alla conferma del ritorno deiarrivata attraverso il the Hollywood Reporter. La fonte ha spiegato che Marlon, Shawne Keenen Ivory, creatori del franchise parodia lanciato con il primo film nel 2000, stanno scrivendo la sceneggiatura del nuovo film. I trescriveranno e produrranno assieme a Rick Alvarez, mentre le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno. Non sono stati annunciati un regista e una data di uscita.

