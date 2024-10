Biccy.it - Sbrocco di Shaila: “Il pubblico applaude Javier! Mi mettono al rogo”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Come prevedibile l’ultima puntata del Grande Fratello ha visto come protagonistiGatta, Lorenzo Spolverato,Martinez ed Helena Prestes. I gieffini in casa hanno finalmente visto le immagini die Lorenzo che amoreggiavano al Gran Hermano e molti di loro hanno criticato la Gatta, che durante la pubblicità ci ha regalato unoe anche una bella rosicata. L’ex velina di Striscia la Notizia si è lamentata degli attacchi ed ha anche notato gli applausi delperdidurante la pubblicità: “Tutti quegli applausi mi sembrano un po’ eccessivi”.ha cercato di giustificarsi con i suoi coinquilini: “Certamente mi dispiace per. Però io ho seguito quello che ha detto il mio cuore. Ho represso le mie emozioni a lungo.è un bravissimo ragazzo, è buono e tutto, io non posso dire nulla di brutto.