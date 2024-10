Lanazione.it - Primavera 2: Pisa eliminato dal Cesena ai rigori

(Di martedì 29 ottobre 2024) Finisce al Primo turno l’avventura delladelSporting Club nella Coppa Italia di categoria. Come nei playoff della scorsa stagione, anche in questo caso sono stati i calci di rigore a rivelarsi fatali per i nerazzurri di mister Innocenti che avevano condotto una gara importante e di personalità. Ecco il tabellino:: Montalti, Ghinelli (80? Arpino), Tampieri, Tosku (80? Calvagno), Domeniconi, Zamagni T., Valmori (67? Ronchetti), Zamagni D. (75? Castorri), Cavaliere (75? Perini), Dolce, Abbondanza. A disposizione. Veliaj, Valentini, Coveri, Greco, Shehi, Manetti. Allenatore Campedelli.: Rugginetti, Pucci, Bacciardi (60? Battista), Battistella, Casarosa, Baldacci, Bocs (67? Bettazzi), Cannarsa, Tosi (75? Buffon), Lovo (75? Ferrari), Bassanini (60? Raychev). A disposizione. Giuliani, Bendinelli, Rossi, Capitanini, Frosali, Vivace. Allenatore Innocenti.