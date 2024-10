Rompipallone.it - Panchina Manchester United, la verità su Inzaghi e Allegri: pagano la clausola

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 29 Ottobre 2024 19:44 di Alessandro Basta Il dilemma sulladelcontinua: lasulla posizione di Simonee Massimiliano, e sul nuovo allenatore L’inizio di stagione delnon ha lasciato scelta alla dirigenza di uno dei maggiori club, per tradizione, in Europa e ha portato all’esonero di Erik ten Hag. Ora per i Red Devils è arrivato il momento di voltare pagina e di tornare il prima possibile a competere per i posti nelle coppe europee, ma prima di tutto bisogna ricreare un ambiente sereno in un club dilaniato dai problemi. Per prima cosa, bisognerà trovare un nuovo allenatore che potrebbe avviare un nuovo ciclo alla guida di un club potente, ma davvero difficile da gestire.