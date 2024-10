Ministra Esteri Pyongyang vola a Mosca

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 5.00 Ladeglidella Corea del Nord, Choe Son-hui, è partita per la Russia per una visita ufficiale, secondo quanto riportato dai media statali nordcoreani. L'incontro coincide con l'invio delle truppe nordcoreane in Russia.Choe ha lasciato l'aeroporto dilunedì, secondo l'agenzia statale nordcoreana KCNA.Il motivo della visita non è stato specificato, anche se si prevede che possa servire da preludio ad una futura visita del leader nordcoreano Kim Jong-un a