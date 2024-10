Milan-Napoli in chiaro tv dopo 30 anni: ecco come vedere gratis la partita (Di martedì 29 ottobre 2024) A suo modo è un appuntamento con la storia: sono già tantissimi i precedenti tra Milan e Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A martedì 29 ottobre alle ore 20.45, ma la particolarità sta nel fatto che potrà essere visibile in chiaro anche per tutti coloro che non hanno nessun tipo di abbonamento. Bisogna tornare indietro di L'articolo Milan-Napoli in chiaro tv dopo 30 anni: ecco come vedere gratis la partita Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Milan-Napoli in chiaro tv dopo 30 anni: ecco come vedere gratis la partita Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A suo modo è un appuntamento con la storia: sono già tantissimi i precedenti tra, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A martedì 29 ottobre alle ore 20.45, ma la particolarità sta nel fatto che potrà essere visibile inanche per tutti coloro che non hanno nessun tipo di abbonamento. Bisogna tornare indietro di L'articolointv30laTeleclubitalia.

