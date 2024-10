Manna: «Scudetto? È prematuro!» Poi cita l’Inter indirettamente (Di martedì 29 ottobre 2024) Manna, dirigente del Napoli, ha parlato della lotta Scudetto facendosi diplomatico e citando in modo indiretto anche l’Inter. DIPLOMATICO – Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, intervistato da Dazn prima di Milan-Napoli, ha risposto alla domanda sullo Scudetto. Il dirigente azzurro si nasconde un po’, nonostante il primo posto. cita indirettamente anche l’Inter. Il suo intervento: «prematuro parlare di Scudetto, ci sono squadre più attrezzate di noi, che hanno fatto un percorso diverso negli anni passati. Se l’aspettava il Napoli capolista? Le difficoltà fanno parte del percorso, stiamo facendo il nostro, stiamo lavorando, siamo umili e concentrati». Inter-news.it - Manna: «Scudetto? È prematuro!» Poi cita l’Inter indirettamente Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024), dirigente del Napoli, ha parlato della lottafacendosi diplomatico endo in modo indiretto anche. DIPLOMATICO – Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, intervistato da Dazn prima di Milan-Napoli, ha risposto alla domanda sullo. Il dirigente azzurro si nasconde un po’, nonostante il primo posto.anche. Il suo intervento: «parlare di, ci sono squadre più attrezzate di noi, che hanno fatto un percorso diverso negli anni passati. Se l’aspettava il Napoli capolista? Le difficoltà fanno parte del percorso, stiamo facendo il nostro, stiamo lavorando, siamo umili e concentrati».

DAZN - Napoli, Manna: "Prematuro parlare di scudetto, ci sono squadre più attrezzate di noi"

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Parlare di una sfida scudetto è prematuro. E' ...

Il Napoli seguiva Timothy Weah, poi Manna lo portò alla Juve. Papà George voleva un altro club per lui

Correva l'anno dello Scudetto, l'estate del 2023 ... ad indicare a Giovanni Manna di chiudere l'affare per lo statunitense. Fosse dipeso da papa George, tuttavia, Timothy sarebbe oggi in un ...

Compagnoni: "Dall'anno dello Scudetto in poi Leao non è cresciuto più, anzi, è andato regredendo"

Lui da quando è arrivato al Milan ha avuto un percorso di crescita abbastanza costante, con l'apice nell'anno dello scudetto. Dopodiché non è cresciuto più, anzi, è andato anche regredendo".

Marchetti: «Scudetto? Favorita sempre l’Inter, poi altre in fila»

Luca Marchetti infatti lo conferma su Radio Marte. LE FAVORITE – La corsa per lo Scudetto è già entrata nel vivo con quattro squadre nel giro di pochi punti. Luca Marchetti ne ha parlato in questo ...