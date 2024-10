Oasport.it - LIVE Musetti-Struff 4-6, 2-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: in controllo nel 1° set si spegne la luce, avanti il tedesco

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae il torneo di Lorenzo, che verosimilmente chiuderà qui la stagione ‘regolare’ prima della Coppa Davis. Un saluto sportivo! 12:28 Le statistiche dicono di un 9-5 negli ace per ile un 4-2 nei doppi falli, ultimo dei quali però nel 7° game della prima frazione. Ottimo 82% con la prima permentre non sufficiente il 58% di, con la seconda 44% per l’azzurro e addirittura 22% per il(6/27). Davvero un epilogo incredibile. 12:27 Oggiera totalmente indelle operazioni nel 1° set. Dopo essere sempre arrivato ai vantaggi nei game di battuta di, ha finalmente operato il break nel 5° gioco, dopo di che, ha avuto altre due palle per andare 5-2 e per chiuderlo.