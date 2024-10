LIVE Musetti-Struff 4-6, 1-1, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina ma è incredibilmente sotto di un set (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 GRANDE risposta di dritto lungoriga sulla seconda, VINCENTE! Palla break! 30-30 Follia di Struff nei pressi della rete. Arriva Musetti sulla stop volley ma non riesce a completare il recupero stretto. 15-30 Servizio e dritto Struff, bravo lui. 0-30 FAVOLOSA risposta di rovescio nei piedi! 0-15 Molto bene dalla risposta di dritto Musetti, chiude con il lungoriga. 1-1 Ace (5°)! 40-0 Ace (4°)!! 30-0 Fuori il cross di rovescio di Struff. 15-0 Non risponde di rovescio sulla seconda il tedesco. 0-1 Ace (5°). 40-30 Servizio vincente Struff. 30-30 Stecca di rovescio Musetti e si dispera. 15-30 Stecca il dritto dopo il servizio Struff. 15-15 Bella risposta nei piedi e punto! 15-0 Non risponde di dritto Musetti. l’azzurro era in pieno controllo. Lo è stato per tutto il parziale. Poi due break subiti di fila e set andato. Oasport.it - LIVE Musetti-Struff 4-6, 1-1, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina ma è incredibilmente sotto di un set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 GRANDE risposta di dritto lungoriga sulla seconda, VINCENTE! Palla break! 30-30 Follia dinei pressi della rete. Arrivasulla stop volley ma non riesce a completare il recupero stretto. 15-30 Servizio e dritto, bravo lui. 0-30 FAVOLOSA risposta di rovescio nei piedi! 0-15 Molto bene dalla risposta di dritto, chiude con il lungoriga. 1-1 Ace (5°)! 40-0 Ace (4°)!! 30-0 Fuori il cross di rovescio di. 15-0 Non risponde di rovescio sulla seconda il tedesco. 0-1 Ace (5°). 40-30 Servizio vincente. 30-30 Stecca di rovescioe si dispera. 15-30 Stecca il dritto dopo il servizio. 15-15 Bella risposta nei piedi e punto! 15-0 Non risponde di drittoera in pieno controllo. Lo è stato per tutto il parziale. Poi due break subiti di fila e set andato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Struff 4-5 - ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA : l’azzurro perde il break di margine

(Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Servizio e volèe alta. A-40 Serve&smash. 40-40 Mostruoso in difesa Musetti, raccoglie il dritto out dopo 20 colpi di Struff. 40-30 Passa di dritto Musetti! 40-15 Doppio fallo (3°). 40-0 Ancora a ...

LIVE – Musetti-Struff 4-5 - primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 : RISULTATO in DIRETTA

(Sportface.it)

Il live e la diretta testuale di Musetti-Struff, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il carrarino, sedicesima testa di serie, è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Vienna, dove ...

LIVE Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: prova di maturità contro il tedesco

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di ...

Live Video

(abc13.com)

Group '10,000 Black Men of Houston' rally at City Hall, promoting voter participation ahead of Election Day ...

Watch Live

(1011now.com)

Below is a schedule of live coverage from the 10/11 NOW Streaming Studio. 9 a.m. - Daily Forecast Update with Meteorologist Bill Rentschler 11 a.m. - 10/11 Weather Academy with Meteorologists ...

Scarica Windows 11

(microsoft.com)

Di seguito sono disponibili 3 opzioni per l'installazione o la creazione di supporti di Windows 11. Controlla ciascuna di esse per individuare quella migliore per te. Devi disporre di una licenza per ...