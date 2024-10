Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: fase di studio del match

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36? Lancio lungo verso Martin Prieto. Lenzini capisce le intenzioni dell’avversaria, l’anticipa e serve Giuliani. 35? Giugliano lancia lungo verso Bonansea innescando un 3 contro 3. La numero 11 azzurra entra in area ma temporeggia troppo e si fa rimontare dall’avversaria. Occasione persa per l’. 34? Corner battuto male dalle spagnole. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per l’. 33? Palla al centro verso Lopez Serrano che appoggia fuori verso Guijarro che di prima trova l’inserimento di Lucia Garcia, la quale entra in area e tira verso l’angolo lontano. Risponde presente Giuliani che mette in corner. 33? Ottimo fraseggio nello stretto dell’che guadagna qualche metro ed una rimessa laterale. 32? Cross battuto verso il centro.