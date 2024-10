Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: test importante verso la Coppa Davis

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellauale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’australiano Alexey. Terzo confronto diretto tra i due con l’azzurro che guida per 2-0 dopo i successi colti agli US Open 2019 ed a Vienna nel 2021. Il vincente della sfida troverà al secondo turno il russo Daniil Medvedev., ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoorno dopo aver ceduto al russo Khachanov nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Brillante protagonista del girone divinto dagli azzurri a Bologna, Matteo si è poi fermato a Tokyo a causa di un nuovo problema agli addominali, risultato fortunatamente di lieve entità, per poi immergersi nella breve maparentesi sul veloce indoor europeo.