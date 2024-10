Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: si parte con l’australiano al servizio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 In corridoio il dritto in uscita daldi. 15-0, dritto e stop volley a segno per. 1-1 Game. Tre ACE consecutivi del romano. 40-0 Secondo ACE di Matteo. 30-0 Primo ACE anche dell’italiano. 15-0 Scappa via il dritto incrociato del tennista di Sydney. 1-0 Game. L’oceanico chiude con un ACE. 40-0e dritto a segno per. 30-0 A metà rete il passante di dritto del romano. 15-0 Matteo colpisce male la risposta di rovescio. PRIMO SET 12:15 Entrano in campo i due protagonisti del match. In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di tre minuti si partirà conal. 12:12 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo di Matteoe delAlexey