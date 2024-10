Ligabue in tour nei teatri lombardi. Alla batteria il figlio Lenny: “Che sintonia sul palco” (Di martedì 29 ottobre 2024) Brescia – Folgorato da Punto Radio sulla strada del tuono. Se è stata “Jungleland” di Bruce Springsteen ad instillare nel quindicenne Ligabue l’idea di essere pure lui un ragazzo nato per correre, il cammino imboccato quasi cinquant’anni fa inseguendo il mito del Boss lo porta domani al Teatro Grande di Brescia, prima tappa lombarda del tour sui palchi della prosa e della lirica varato giusto un mese fa all’Asioli della sua Correggio. Un cammino che lo vede in scena pure al Teatro Sociale di Mantova il 4 novembre, al Ponchielli di Cremona il 6, al Sociale di Como il 18. Gran finale il 27 novembre al Teatro degli Arcimboldi, anche se non è escluso che a Milano non si possa materializzare prima altrove. Ilgiorno.it - Ligabue in tour nei teatri lombardi. Alla batteria il figlio Lenny: “Che sintonia sul palco” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Brescia – Folgorato da Punto Radio sulla strada del tuono. Se è stata “Jungleland” di Bruce Springsteen ad instillare nel quindicennel’idea di essere pure lui un ragazzo nato per correre, il cammino imboccato quasi cinquant’anni fa inseguendo il mito del Boss lo porta domani al Teatro Grande di Brescia, prima tappa lombarda delsui palchi della prosa e della lirica varato giusto un mese fa all’Asioli della sua Correggio. Un cammino che lo vede in scena pure al Teatro Sociale di Mantova il 4 novembre, al Ponchielli di Cremona il 6, al Sociale di Como il 18. Gran finale il 27 novembre al Teatro degli Arcimboldi, anche se non è escluso che a Milano non si possa materializzare prima altrove.

