Laboratorio di teatro fisico e di ricerca: cecità e dissoluzione (Di martedì 29 ottobre 2024) Fino all’Ultimo Respiro Laboratorio di teatro fisico e di ricerca A cura di LegÀmi Compagnia Teatrale Piazza dei Colori 27 A/B, Bologna Tutti i martedì, a partire dal 5 novembre, dalle 18:30 alle 20:00, Casa delle Associazioni Baraccano. Per info e prenotazioni: Bolognatoday.it - Laboratorio di teatro fisico e di ricerca: cecità e dissoluzione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Fino all’Ultimo Respirodie diA cura di LegÀmi Compagnia Teatrale Piazza dei Colori 27 A/B, Bologna Tutti i martedì, a partire dal 5 novembre, dalle 18:30 alle 20:00, Casa delle Associazioni Baraccano. Per info e prenotazioni: [email protected]

