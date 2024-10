Secoloditalia.it - La sfida della transizione energetica: conciliare energie rinnovabili e digitalizzazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Come noto, le commissioni Ambiente e Attività ProduttiveCamera dei deputati si stanno preparando ad esprimere un parere sul testo unico per le, un documento che accompagnerà il provvedimento fino alla definitiva approvazione in Consiglio dei ministri e a cui il governo sarà tenuto a dare attenzione. L’obiettivo del testo unico è chiaro: velocizzare la diffusione delle fonti energetiche(Fer), in linea con il target europeo “Fit for 55” che prevede un incremento di 80 Gw di capacità installata entro il 2030. Tuttavia, questo obiettivo, ambizioso e necessario per la, impone nuove sfide legate alla sostenibilità territoriale. Il provvedimento velocizza e semplifica i processi autorizzativi per i nuovi impianti, nonché il “revamping” e il “repowering” degli impianti esistenti.