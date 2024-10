Lanazione.it - La sanità che cambia. Dallo sportello remoto al dossier online. Tutti i servizi sulla rete

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stata la pandemia a indicare la strada, quella della digitalizzazione dei: si parla di uso dellaweb e delle tecnologie per trasmettere dati, mettere in comunicazione, tagliare i tempi e accorciare le distanze. E anche laha imparato, fatta eccezione per la clinica e la cura fisica del paziente, a muoversi in, almeno per tutto quanto attiene alla gestione amministrativa e burocratica che sta dietro alla salute. Unasemplice, sicura e veloce, che facilita la vita del cittadino attraverso sistemi informatizzati e. "Il 40% degli accessi agli sportelli Cup nell’area senese è per stampare un referto e il 38% delle chiamate al call center è per prenotare un appuntamento – rivela Alessandro Militello, direttore Unità gestione sistemi di prenotazione, pagamento edigitali al cittadino dell’Asl Toscana Sud Est –.